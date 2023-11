F1 | GP Abu Dhabi, il retropodio di Yas Marina con Verstappen, Leclerc e Russell [VIDEO]

F1 GP Abu Dhabi – Vi riportiamo il retropodio con Max Verstappen, Charles Leclerc e George Russell a Yas Marina, teatro del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una gara letteralmente dominata, ricordiamo, Verstappen è riuscito a garantirsi il 19° successo della stagione, lasciandosi alle Leclerc e Russell. Quarta posizione per Sergio Perez, penalizzato di cinque secondi sul tempo totale di gara per un contatto con Lando Norris, seguito proprio dall’inglese della McLaren e dall’altra MCL60 condotta da Oscar Piastri, terzo in qualifica ma mai realmente in lotta per le posizioni sul podio.

Fernando Alonso e Yuki Tsunoda si sono classificati in settima e ottava posizione, mentre Lewis Hamilton e Lance Stroll si sono garantiti gli ultimi posti all’interno della top dieci.