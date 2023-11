F1 | Verstappen, festa e donuts al termine del GP di Abu Dhabi [VIDEO]

F1 GP Abu Dhabi – Festa e donuts per Max Verstappen subito dopo la bandiera a scacchi del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Prima di arrivare in parco chiuso, come da tradizione, l’olandese si è concesso qualche sgasata davanti la tribuna centrale dello Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, mandando in estati gli appassionati presenti nella zona. Un saluto ad una stagione che si è rivelata praticamente perfetta, con 19 primati e 12 pole position.

L’olandese, ricordiamo, nella gara di ieri si è lasciato alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Quarta posizione per Sergio Perez, penalizzato di cinque secondi sul tempo totale di gara per un contatto con Lando Norris, seguito proprio dall’inglese della McLaren e dall’altra MCL60 condotta da Oscar Piastri, terzo in qualifica ma mai realmente in lotta per le posizioni sul podio. Fernando Alonso e Yuki Tsunoda si sono classificati in settima e ottava posizionee, mentre Lewis Hamilton e Lance Stroll si sono garantiti gli ultimi posti all’interno della top dieci.