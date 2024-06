F1 | Ferrari, Vasseur: “I nostri problemi con assetto e pressione gomme”

C’è ovviamente tanta delusione in casa Ferrari per il risultato delle qualifiche del Gran Premio del Canada, nona prova del mondiale 2024 di Formula 1. Leclerc e Sainz hanno chiuso il loro sabato in undicesima e dodicesima posizione, e quindi entrambi sono stati esclusi in Q2. Già nelle libere di stamattina, si vedeva come i due piloti faticassero con le rispettive SF-24, ma sembra che la strategia inversa scelta dal muretto, ovvero impiegare prima la gomma nuova e poi quella usata non abbia pagato. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari spiega il fallimento di questa giornata in Quebec, ma non vuole cercare alcun alibi.

“Le qualifiche non sono andate per nulla bene, questo è sicuro – ribadisce Vasseur a Sky. Non è il risultato che ci aspettavamo, abbiamo sofferto tanto con le gomme e sicuramente non siamo gli unici, ma non è una consolazione. Russell ha fatto la pole position con compound usati, è quindi molto difficile capirne il comportamento, ma alla fine non siamo riusciti a fare bene. Concentriamoci su domani, il passo gara è buono sia sull’asciutto che sul bagnato. Non potevamo mettere un set nuovo in più perché era per il Q3, tutti eravamo nella stessa situazione tranne la Mercedes, alcuni hanno deciso di montarlo all’inizio, altri alla fine”.

Ferrari, il passo gara sembra promettente

“Sul bagnato ieri avevamo un passo forte per tutto il giro, ed è un’altra storia sicuramente. Molto è collegato sulla pressione delle gomme, ma sul long run andavamo bene in qualsiasi condizione e sarà un’altra storia. Abbiamo faticato ad accenderle per il giro veloce, dobbiamo fare un lavoro migliore su questo aspetto per le prossime gare sicuramente. C’è sempre una combinazione tra mescole, asfalto e temperatura della pista, e ovviamente anche dell’assetto della macchina, ma oggi non eravamo nel posto giusto al momento giusto per via di set-up e pressione e dobbiamo capire meglio per le prossime qualifiche, dobbiamo fare sicuramente un lavoro migliore, mentre in gara sarà diverso. Spero sia una corsa strana domani, ma intanto dovremo vedere il meteo perché le previsioni non sono molto buone: il ritmo ieri era buono, quindi avremo delle carte da giocare ma vedremo domani, perché il tempo detterà quel che accadrà in gara”.