Red Bull | Disastro Perez, fuori in Q1 e ottava fila in Canada: “Non avevo ritmo”

Ancora una volta, Sergio Perez finisce fuori in Q1. Per la seconda volta consecutiva, il pilota della Red Bull viene escluso nella prima sessione in qualifica. Periodo dunque molto buio per Checo, nonostante il rinnovo di contratto, ma paga e non poco le prestazioni insufficienti che solitamente lo colpiscono a questo punto della stagione, sistematicamente da qualche anno a questa parte. Alle interviste in mixed zone è sembrato molto sconfortato, vista la mancanza di ritmo sulla sua RB20, mentre Verstappen martella giri veloci, podi, vittorie e prime file come se non ci fosse un domani.

“Credo che sia stata una difficoltà nel riscaldamento delle gomme – ha ammesso Perez. Il problema quindi non è stato su quando il team mi ha messo in pista, perché alla fine il mio giro l’ho fatto. Tutti dobbiamo essere arrabbiati: siamo una squadra e non è un momento ideale per noi, ma concentriamoci sulla gara di domani e speriamo di riuscire a salvare qualcosa. Non avevo fiducia nell’asse posteriore, non potevamo fare nulla per cambiare le cose, anche se col senno di poi avremmo potuto fare le cose in modo diverso, però alla fine ci è semplicemente mancato ritmo”.