Ferrari | Anche Sainz fuori in Q2 a Montreal: “Sapevamo che avremmo sofferto in qualifica”

Così come Leclerc, anche Carlos Sainz è stato buttato fuori in Q2. Il pilota della Ferrari ha chiuso le qualifiche del Gran Premio del Canada in dodicesima posizione. La SF-24 ha dato problemi sin dalle prove libere di questa mattina, evidentemente sono stati fatti dei cambiamenti nel corso della notte che non hanno soddisfatto lo spagnolo, il quale lamenta anche la strategia adottata, ovvero utilizzare la gomma nuova nella prima parte della Q2 e non nell’ultima, quando la pista è stata in chiara evoluzione. La gara di domani quindi si prospetta in salita per il madrileno e tutta la Ferrari.

“Sicuramente con un giro perfetto si poteva entrare in Q3 – ammette Sainz in mixed zone. Bisognava mettere la gomma nuova nella seconda parte della sessione invece che nella prima, queste sono cose che si potevano fare in maniera migliore, ma il problema è che quando sei così al limite, se non fai tutto perfettamente sei fuori. Ma sapevamo già dalle libere di stamattina che oggi avremmo sofferto tanto”.