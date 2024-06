Ferrari | GP Canada, Leclerc fuori in Q2: “Sono abbastanza incazzato”

Che delusione per Charles Leclerc, fuori in Q2 nelle qualifiche del Gran Premio del Canada, così come il suo compagno di squadra Sainz. La Ferrari quindi ha fatto cilecca nel sabato di Montreal, e il monegasco è undicesimo a pochi millesimi dalla qualificazione in top dieci. Forse un po’ troppa sicurezza nella Scuderia, la quale non ha utilizzato le gomme soft nuove nel momento decisivo della sessione, e complice anche un passo non propriamente competitivo sul giro secco nell’arco di tutto il weekend, il risultato non può che essere questo. Charles è molto arrabbiato, lo ha fatto vedere subito ancor prima di scendere dalla sua SF-24.

“Devo riguardare il tutto – dice Leclerc. Il vero problema di oggi è che ogni volta che facevamo un giro eravamo tra l’ottava e la dodicesima posizione. Sono abbastanza incazzato, perché il giro della Q2 lo facciamo troppo presto, non fra gli ultimi e questo non è mai l’ideale, e poi allo stesso tempo mi sono ritrovato una McLaren in mezzo al tornantino, vedremo che succederà. Però, mettendo tutto insieme credo che il risultato di questa qualifica dica che non siamo abbastanza veloci”.