F1 | Ferrari, Vasseur: “A Monza daremo tutto per ripagare l’affetto dei tifosi”

La Ferrari vuole mettere subito alle spalle la bruttissima domenica di Zandvoort, conclusasi con un doppio zero, il secondo di questa stagione dopo la Cina. La Scuderia del Cavallino avrà a disposizione il weekend di casa a Monza, con eventi che partiranno già da domani e che coinvolgeranno anche Leclerc e Hamilton, out in Olanda in curva 3 per diversi motivi. Il monegasco, autore di uno dei sorpassi più belli degli ultimi anni, ha vinto lo scorso anno in Brianza, mentre per il sette volte iridato, da sempre amato, anche nei tempi della Mercedes, sarà la prima volta in rosso.

“Come ogni anno, attendiamo con impazienza il momento di scendere in pista a Monza – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Quest’anno ancora di più, visto che veniamo dalla gara di Zandvoort nella quale non abbiamo ottenuto i risultati sperati pur avendo dimostrato di avere il passo per fare bene. Essere circondati dalla passione dei nostri tifosi è una motivazione straordinaria per tutta la squadra, che ci spinge a mettere l’anima in tutto ciò che facciamo”.

“Vogliamo dare il massimo per ripagare il loro costante supporto, tuttavia, per riuscirci dobbiamo mettere da parte le emozioni e concentrarci sull’esecuzione perfetta del weekend, dal primo giro di prove libere all’ultimo della corsa di domenica. Nell’arco della stagione abbiamo fatto progressi in termini di competitività, ma con un gruppo di avversari così vicino nelle prestazioni, dovremo essere impeccabili per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. Daremo tutto quello che abbiamo, sapendo di poter contare sull’amore e sul sostegno dei nostri tifosi”.