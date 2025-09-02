Formula 1 | Torna il MonzaFuoriGP in occasione del Gran Premio d’Italia

Monza si prepara a vivere quattro giorni intensi di spettacolo, cultura e passione per i motori in occasione del 96° Gran Premio d’Italia. Dal 4 al 7 settembre 2025 torna anche il MonzaFuoriGP, l’evento che trasforma la città in un palcoscenico urbano animato da concerti, installazioni, attività sportive, mostre e intrattenimento per tutte le età. Alla regia di questa nuova edizione ci sarà Sinapps, agenzia monzese specializzata in comunicazione integrata, che si è aggiudicata la gestione per il biennio 2025–2026. Il progetto punta a un format ancora più inclusivo e partecipativo, capace di valorizzare il tessuto sociale e commerciale della città e di raccontarla in chiave contemporanea, anche attraverso contenuti digitali e internazionali.

Il calendario sarà ricco e variegato: dalle Grid Night, che animeranno le vie del centro con negozi aperti fino a tarda sera, alla rinascita del Villaggio dello Sport, passando per l’Area Showcase con concerti, performance artistiche e nuovi talenti. Un percorso che coinvolgerà tutte le piazze più importanti di Monza, ognuna con una proposta diversa: musica, street food, laboratori per bambini, esperienze digitali e motoristiche.

“Il nostro obiettivo è costruire un’esperienza viva, coinvolgente e accessibile, capace di raccontare Monza con uno sguardo nuovo. Il Fuori GP non è solo un contorno alla Formula 1: è una leva di visibilità, attivazione e identità per tutto il territorio”, ha dichiarato Lorenzo V., amministratore di Sinapps.

Elegant Motors Parade: il debutto più atteso

Grande novità del 2025 sarà la prima edizione della Elegant Motors Parade, in programma sabato 6 settembre. Una sfilata di auto storiche e supercar che unirà il fascino senza tempo delle quattro ruote con lo spirito dinamico del motorsport. Il corteo prenderà il via da Piazza Trento e Trieste, attraverserà Piazza Duomo con tappeto rosso e passerà davanti all’Arengario, per poi concludersi in Piazza Carducci, di fronte alla sede di Fideuram. Qui si terrà anche la premiazione delle vetture più prestigiose, con la consegna di un trofeo speciale: un segnatempo personalizzato.

L’accredito dei partecipanti avverrà in tarda mattinata, con possibilità di parcheggio in Piazza Trento e Trieste. Nel pomeriggio, in attesa della partenza della parata, il pubblico potrà seguire le qualifiche del Gran Premio d’Italia sul maxi schermo allestito in piazza, vivendo così un connubio unico tra motorsport e città. La Elegant Motors Parade si presenta come un’esperienza immersiva che celebra l’eleganza automobilistica e il legame indissolubile tra Monza e il mondo dei motori. Una prima edizione che promette di diventare uno degli appuntamenti più attesi nei prossimi anni.

MonzaFuoriGP 2025: il programma

Dal 4 al 7 settembre, le principali piazze di Monza saranno animate da eventi gratuiti e attività tematiche. In Piazza Trento e Trieste si concentreranno gli eventi istituzionali, le cerimonie, i talk e le proiezioni live delle qualifiche e della gara di Formula 1. In Piazza Cambiaghi spazio a musica, DJ set e street food, mentre in Piazza Roma e sotto i portici dell’Arengario i bambini saranno protagonisti con giochi e laboratori.

Non mancheranno le attività motoristiche: in Piazza Carrobiolo ci saranno simulatori, realtà aumentata e il Pit Stop Challenge, in Piazza Duomo mostre e proiezioni storiche, in Piazza Carducci la pista experience per i più piccoli e i mercatini artigianali. Le vie del centro, da Via Vittorio Emanuele a Via Italia, si trasformeranno in un grande circuito urbano con la parata della Elegant Motors Parade e attività dedicate ai visitatori.

Motorionline media partner ufficiale

Il MonzaFuoriGP non sarà solo un evento da godere dal vivo, ma anche da raccontare. Motorionline sarà media partner ufficiale della manifestazione, garantendo copertura editoriale, aggiornamenti digitali e contenuti esclusivi per amplificare l’esperienza oltre i confini locali. Ovviamente non mancheranno notizie e analisi direttamente dall’Autodromo nel corso del weekend di gara.

L’obiettivo è trasformare il FuoriGP in una piattaforma di racconto partecipativo, in grado di unire il pubblico presente in città con gli appassionati collegati da tutta Italia e dall’estero.

Il MonzaFuoriGP 2025 si conferma un progetto aperto e inclusivo, pensato per cittadini, turisti, tifosi, famiglie e stakeholder. Un’occasione per scoprire Monza sotto una nuova luce, tra sport, cultura e intrattenimento. L’appuntamento è fissato: dal 4 al 7 settembre 2025 Monza diventa pista, dentro e fuori dal circuito.