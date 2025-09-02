Formula 1News F1

F1 | Lawson su Sainz: “Parli con me e non con la stampa”

"Nemmeno io sono d'accordo con la penalità", il commento del neozelandese

di Jessica Cortellazzi2 Settembre, 2025
F1 | Lawson su Sainz: “Parli con me e non con la stampa”

Liam Lawson si è difeso dopo il contatto con Carlos Sainz a Zandvoort, pur ammettendo che la penalità inflitta allo spagnolo (10 secondi), potrebbe essere stata troppo severa.

“Ovviamente non sono contento nemmeno io, mi ha rovinato la giornata -ha dichiarato il pilota neozelandese- ma è così. Mi sono trovato in una situazione simile quest’anno cercando di sorpassare e ho pensato che l’altro ragazzo avrebbe dovuto darmi spazio, e non l’hanno fatto, e ho ricevuto una penalità. Il fatto è che è stato lui a dare il via alla situazione. Ha attaccato, è stato rischioso, è stato multato e ora può dire quello che vuole”.

Al pilota della Racing Bulls, non è andato giù il fatto che Sainz non sia andato a chiarirsi direttamente con lui ma abbia preferito parlare con la stampa:

“Gli suggerisco di parlare con me personalmente, non attraverso la stampa. Sappiamo tutti come sono le regole, non importa quanto non siamo d’accordo. Nemmeno io sono d’accordo con la penalità, ma perché sia sua la curva, deve essere in vantaggio all’apice e non era nemmeno vicino. Penso che sia per questo che ha preso una penalità”

