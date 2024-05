F1 | Ferrari, Leclerc: “Stiamo meglio, mi motiva solo la vittoria!”

Charles Leclerc è pronto a dare battaglia a Imola. Il pilota della Ferrari è galvanizzato per gli aggiornamenti portati dalla Scuderia sulla SF-24 e che domani vedremo in anteprima a mezzogiorno prima delle prove libere. La Rossa di Maranello va a caccia di Max Verstappen, anch’esso con degli sviluppi sulla sua Red Bull, ma il tifo di casa sarà mozzafiato, e già oggi attorno al circuito in riva al Santerno si respirava aria di grande entusiasmo da parte dei supporters del Cavallino, i quali credono di poter festeggiare qualcosa di importante nella gara di casa, e anche lo stesso pilota monegasco è motivato in tal senso.

“Ora stiamo meglio – ha detto Leclerc. Abbiamo la speranza di poter vincere se tutto dovesse andare alla perfezione. L’ho sempre detto: per me arrivare terzo, quarto o quinto non conta nulla, mi motiva soltanto la vittoria, quindi quando vedi di avere un’opportunità più concreta è fantastico. Non è un discorso che vale solo per noi, ma anche per i fan e gli spettatori di tutto il mondo. Avere più competizione è sempre positivo, e abbiamo visto in Australia Carlos fare l’impresa, Lando lo ha fatto a Miami e io adesso sono molto motivato per farlo qui a Imola, a Monaco e nelle restanti gare della stagione”.