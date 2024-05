Ferrari | Sainz: “Speriamo di migliorare grazie agli aggiornamenti”

Gli aggiornamenti che la Ferrari porterà a Imola in questo weekend saranno determinanti per il prosieguo della stagione della Rossa. La Scuderia ha voluto aspettare la settima gara prima di apportare delle modifiche sostanziali alla monoposto e che adesso proverà a sfidare davvero la Red Bull già a partire da qui, dal tracciato di casa del Cavallino Rampante. Carlos Sainz ha parlato di questo e di come un tracciato come quello del Santerno sia un patrimonio dal valore inestimabile per la Formula 1, e poi una chiosa finale sul suo futuro, ancora incerto e quindi tutto da scrivere.

“Speriamo di fare progressi in questo weekend – ha detto Sainz in conferenza stampa. Gli aggiornamenti potranno darci una mano, ma molto dipenderà dalla pista: a Miami avevamo un ottimo passo, ma la SF-24 è sembrata tornare alla normalità dopo le gare in Cina e Giappone. Ci auguriamo che Imola dia la possibilità di regalare un gran bello spettacolo al pubblico. Quello che manca nei posti nuovi dove andiamo è la sensazione di old school che hanno piste come Imola, sono dei tracciati che vanno mantenuti nel calendario, magari migliorandoli in ottica spettacolo ma tenendo comunque la loro anima. Piste come questa o Suzuka ti fanno sentire l’essenza della Formula 1. Futuro? Non ci sono novità e non ho motivo di avere fretta”.