F1 | Newey pronto a lavorare in un altro team di Formula 1

Intervistato durante l’evento “Oyster Yacht” in occasione del GP di Imola, Adrian Newey ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal clamore che ha suscitato la sua decisione di lasciare la Red Bull. Tuttavia, non ha escluso la sua volontà di lavorare in un altro team di Formula 1 per un lungo periodo. Newey ha negoziato un rilascio anticipato dal suo contratto con la Red Bull che gli consente di iniziare a lavorare per un’altra squadra all’inizio del 2025. Perciò, la domanda sorge spontanea: cosa farà il famoso progettista?

“È una domanda popolare al momento. Se 15 anni fa qualcuno mi avesse chiesto se, all’età di 65 anni, avrei preso seriamente in considerazione l’idea di cambiare squadra, andare da qualche altra parte, e fare altri 4-5 anni, gli avrei detto che era un pazzo! Sono successe alcune cose contemporaneamente. Mio padre era un veterinario e un grande appassionato di auto. Era solito armeggiare con le sue auto.

Voleva andare in pensione a 60 anni. Si è semi-ritirato a 62 anni. Ha fatto sostituzione fino all’età di 65 anni, poi è andato in pensione. Ha perso la strada nel suo ritiro. Ha perso la sua magia. Volevo lavorare nelle corse automobilistiche come designer dall’età di 8 o 10 anni. Sono stato fortunato a realizzare questa ambizione. Amo quello che faccio. Mi prenderò un po’ di vacanza. Come diceva Forrest Gump: ‘Mi sento un po’ stanco in questo momento’. A un certo punto, probabilmente ci tornerò, so che mi mancherebbe, se non lo facessi. Ci riprovo o mi godo il mio yatch e salpo verso il tramonto?”.