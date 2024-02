F1 | Coulthard avverte la Red Bull: “Ferrari può essere una diretta rivale”

Mancano meno di 24 ore all’accensione dei motori. In Bahrain è praticamente tutto pronto per i test pre-stagionali, i quali faranno di fatto da prologo al mondiale che scatterà sempre a Sakhir la prossima settimana. La Red Bull è chiaramente la macchina da battere, ma Ferrari, Mercedes e McLaren non vogliono certamente fare da comparsa. David Coulthard, ex pilota proprio della squadra di Milton Keynes e oggi ambasciatore del marchio, era presente al lancio della nuova RB20, e intervistato dai canali ufficiali della Formula 1 non si è voluto sbilanciare troppo sulla nuova monoposto di Adrian Newey fatta su misura per Max Verstappen, ma ha dato qualche indicazione interessante.

RB20, aggiornamenti dai test e fino al Gran Premio del Bahrain

“La Red Bull funziona come previsto in quelle condizioni, non c’è stata alcuna sorpresa – ha detto Coulthard. Penso che il team tecnico fosse soddisfatto, parlo del sistema di raffreddamento e dei sensori. Puoi pensare che in quel momento la macchina sia stata fantastica, ma l’unica cosa che conta è come si presenterà alle qualifiche del Bahrain e successivamente al Gran Premio di domenica. E’ un’interazione di base, ci saranno aggiornamenti già nei test e fino all’ultimo giorno, e potrebbe arrivare materiale nuovo anche nel venerdì di prove libere, e questo dovrebbe cambiare le prestazioni, il bilanciamento e il tempo sul giro”.

Ferrari competitiva solo dopo aver risolto i problemi sul passo gara

“Non ho certamente la sfera di cristallo, ma bisogna considerare come lo scorso anno la Ferrari avesse una macchina forte nel giro secco. Se sono riusciti a migliorare qualunque cosa abbia reso difficile il loro ritmo gara, allora sono dei veri contendenti per il titolo mondiale. La Mercedes stava facendo grandi passi in avanti a fine anno, mentre la McLaren, ancora una volta era in fondo alla griglia in Bahrain, ma ad Abu Dhabi era in prima fila, quindi ha avuto una crescita enorme nel corso dell’anno”.