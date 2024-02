Red Bull | Perez: “Ho imparato tanto dagli errori del 2023”

Sergio Perez si appresta a iniziare il quarto anno con la Red Bull. Per molti, questa sarà l’ultima stagione del messicano a bordo della squadra attualmente campione del mondo, visti i risultati non propriamente soddisfacenti ottenuti negli ultimi mesi. I problemi sono stati evidenti nonostante la seconda posizione in classifica costruttori, ottenuta più che altro grazie all’enorme competitività della RB19 che alle sue capacità, ma ne è perfettamente consapevole. Questo sarà l’anno della verità molto probabilmente, anche perché i giochi per un eventuale rinnovo anche nel 2025 sono ancora apertissimi a qualsiasi soluzione.

Futuro Perez, l’obiettivo è il rinnovo con la Red Bull

“Mi sento bene – ammette Checo. Abbiamo imparato tante cose nel 2023, è importante capire cosa sia andato storto così da non ripetere gli stessi errori, ma penso che siamo riusciti a comprendere tante cose. Questo sarà il mio quarto anno con la Red Bull, mi aspetto di essere al meglio. Devo massimizzare ogni singola opportunità per ottenere una base forte sin da inizio stagione ed essere in grado di progredire di gara in gara. Nel corso dell’inverno ho ripensato alle gare difficili, e mi chiedevo come mai siano state così complicate per me: le direzioni prese con la macchina, il modo in cui cercavamo di compensare le lacune e che non necessariamente miglioravano le prestazioni. Penso che da tutto questo siamo riusciti a imparare molte cose”.