Formula 1 | Red Bull, Verstappen in pista nella giornata di domani con la RB20

Meno di 24 ore e le vetture scenderanno in pista per la prima giornata di test in Bahrain. Finalmente ci siamo, stop (per il momento) alle chiacchiere, perché ne avremo a bizzeffe per il resto della stagione, statene certi, e su i motori per i primi chilometri del 2024. La prossima settimana, poi, finalmente si gareggia con il Gran Premio proprio sul tracciato di Sakhir. La Red Bull è la squadra campione del mondo in carica, e Max Verstappen difende il titolo conquistato l’anno scorso, e sarà proprio l’olandese a portare a “battesimo” la nuova RB20 sul circuito di Manama, e lo farà per tutta la giornata di domani. Mercoledì poi si alternerà con Sergio Perez, il quale scenderà in pista la mattina di giovedì e per tutto il venerdì.



