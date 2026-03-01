F1 | Nuovo regolamento, Coulthard: “Verstappen si è guadagnato il rispetto degli avversari”

Il 2026 ha segnato l’inizio di una nuova era per il mondo della Formula 1 con l’introduzione delle modifiche normative. Non sono mancate le critiche da parte dei diritti interessati, leggasi piloti, tra i quali figura il nome di Max Verstappen. L’olandese, come sempre senza peli sulla lingua, non ha mancato di esternare il proprio pensiero nudo e crudo sulla nuova vettura definita qualche settimane fa “una Formula E sotto steroidi”.

Sulle parole del quattro volte campione del mondo olandese ne ha discusso David Couthard, con l’ex driver scozzese della Red Bull che ha sottolineato come una delle personalità più importanti del Circus (Verstappen appunto) possa esternare con decisione il proprio punto di vista.

“Alla fine dei conti, quando si tratta di correre, quando si spengono i semafori, vuoi solo essere veloce e arrivare primo – ha dichiarato Coulthard, intervistato da talkSPORT – Lui (Max) è alla sua dodicesima stagione di Formula 1, che ci crediate o no. Quindi è in giro da un bel po’ di anni. Si è guadagnato il rispetto dei suoi avversari. Ha il diritto di avere un’opinione a livello di esperienza di guida. Ma non ci penserà quando arriverà a Melbourne”.

Coulthard, proseguendo con la propria analisi, ha poi aggiunto: “Penserà solo a come sfruttare al meglio questo potenziale. E alla fine ci sarà un vincitore. Questo è il bello delle corse. Una volta che tutti i discorsi finiscono, ciò che conta è il cronometro e la bandiera a scacchi”.