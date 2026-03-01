Formula 1News F1

F1 | Nuovo regolamento, Coulthard: “Verstappen si è guadagnato il rispetto degli avversari”

Nelle scorse settimane il quattro volte campione del mondo della Red Bull ha definito la nuova vettura "una Formula E sotto steroidi"

di Piero Ladisa1 Marzo, 2026
F1 | Nuovo regolamento, Coulthard: “Verstappen si è guadagnato il rispetto degli avversari”

Il 2026 ha segnato l’inizio di una nuova era per il mondo della Formula 1 con l’introduzione delle modifiche normative. Non sono mancate le critiche da parte dei diritti interessati, leggasi piloti, tra i quali figura il nome di Max Verstappen. L’olandese, come sempre senza peli sulla lingua, non ha mancato di esternare il proprio pensiero nudo e crudo sulla nuova vettura definita qualche settimane fa una Formula E sotto steroidi”.

Sulle parole del quattro volte campione del mondo olandese ne ha discusso David Couthard, con l’ex driver scozzese della Red Bull che ha sottolineato come una delle personalità più importanti del Circus (Verstappen appunto) possa esternare con decisione il proprio punto di vista.

“Alla fine dei conti, quando si tratta di correre, quando si spengono i semafori, vuoi solo essere veloce e arrivare primo – ha dichiarato Coulthard, intervistato da talkSPORT – Lui (Max) è alla sua dodicesima stagione di Formula 1, che ci crediate o no. Quindi è in giro da un bel po’ di anni. Si è guadagnato il rispetto dei suoi avversari. Ha il diritto di avere un’opinione a livello di esperienza di guida. Ma non ci penserà quando arriverà a Melbourne”.

Coulthard, proseguendo con la propria analisi, ha poi aggiunto: “Penserà solo a come sfruttare al meglio questo potenziale. E alla fine ci sarà un vincitore. Questo è il bello delle corse. Una volta che tutti i discorsi finiscono, ciò che conta è il cronometro e la bandiera a scacchi”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Test Bahrain (parte 2)

Mercoledi 18 febbraio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)8-17
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)8-17

Giovedi 19 febbraio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)8-17
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)--

Venerdi 20 febbraio

Gara (Sky Sport F1 HD)--
--

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 156https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 17https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 458https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 80https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 475https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 246https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 312https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 175https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 30