F1 | Coulthard sulla rivalità Piastri-Norris: “McLaren sta gestendo bene la situazione”

La prima parte del Mondiale 2025 di Formula 1 è stata a fortissime tinta papaya. La scuderia di Woking, partita con i favori del pronostico dopo il 2024 che l’ha vista conquistare il titolo costruttori dopo un digiuno di 26 anni, ha monopolizzato la scena conquistando ben nove vittorie sui dodici appuntamenti finora conquistati.

Oscar Piastri e Lando Norris sono inevitabilmente i (soli) candidati alla lotta al titolo che attualmente vede l’australiano poter contare su otto punti di vantaggio sul compagno di squadra Lando Norris. Discutendo della rivalità tra i due piloti di Woking, David Coulthard ha sottolineato come la squadra inglese stia gestendo molto bene le proprie punte.

L’unico incidente che ha visto entrambi protagonisti è stato in Canada, dove in un tentativo di attacco Norris ha tamponato la monoposto gemella di Piastri.

“Se si trattasse di metà Campionato del Mondo, Oscar avrebbe vinto – ha dichiarato Coulthard, intervistato da F1.com – Non credo che nessuno possa dire che non meritasse di essere in testa: era in testa prima che (le McLaren) si toccassero in Canada. Ma se Lando ribaltasse la situazione nella seconda metà della stagione, lo farebbe contro un pilota di F1 di talento al terzo anno. È un po’ come nel 2021, dove alcuni sono ancora così espliciti su quello che è successo… solo un pilota poteva vincere. Sia Max che Lewis Hamilton hanno guidato come campioni del mondo quell’anno, ma solo uno di loro poteva conquistare il titolo”.

Lo scozzese, continuando a parlare della squadra di Woking, ha aggiunto: “Penso che la McLaren abbia gestito la situazione molto bene. Credo che entrambi i loro piloti siano più docili che selvaggi, il che probabilmente rende le cose un po’ più facili. Ma questa potrebbe anche essere la loro unica possibilità di vincere un titolo mondiale; non sappiamo cosa ci riserva il 2026, non sappiamo cosa riserva il futuro, quindi bisogna cogliere l’attimo”.

Coulthard, completando il proprio pensiero, ha detto: “Ecco perché sono davvero impressionato da come Oscar si è fatto avanti quest’anno. Ma anche la risposta di Lando nelle ultime due gare sta dimostrando la sua qualità. Penso che sarà una di quelle gare in cui entrambi se lo meritano, ma solo uno può ottenerlo”.