F1 | Caso Horner, è il giorno dell’udienza ma la decisione non dovrebbe arrivare oggi

Oggi, 9 febbraio 2024 è un giorno cruciale per Christian Horner. Il team principal della Red Bull infatti è al centro di un’indagine interna da parte dell’azienda austriaca per comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente, e lo scandalo, arrivato nei giorni scorsi potrebbe portarlo addirittura all’addio con la squadra che lo ha visto come capo sin dalla sua nascita nel 2005. L’interrogatorio, come riferito dai media britannici non è in corso a Milton Keynes, sede della Red Bull, bensì a Londra. A quest’ora potrebbe anche essere nelle fasi finali, chiaramente vi daremo contezza di qualsiasi passo nel corso della giornata, ma una decisione da parte della RB non dovrebbe arrivare oggi e probabilmente nemmeno nel weekend. Una cosa è certa: tutto sarà definito prima della presentazione della nuova monoposto, prevista per giovedì 15 febbraio.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie