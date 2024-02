F1 | Ralf Schumacher elogia i piloti della McLaren

In attesa della McLaren MCL38, la nuova auto di Woking sulla quale ci sono grandi aspettative e che sarà svelata il 14 febbraio, a parlare della scuderia inglese è stato Ralf Schumacher. L’ex pilota di Jordan, Williams e Toyota ha elogiato i due alfieri della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, affermando inoltre che Norris è l’unico che potrebbe sfidare Verstappen alla pari.

“Devo ammettere di essere un grande fan di Piastri, però deve ancora migliorare un po’ in gara – le parole di Ralf Schumacher, attualmente opinionista, riportate da GPFans.com -. In qualifica Oscar è sorprendente, non commette errori ed è velocissimo, fantastico. Norris è un pilota straordinario, forse a volte vuole troppo in qualifica, ma penso che è l’unico che potrebbe giocarsela davvero con Verstappen”.

