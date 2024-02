F1 | Celsius diventa global team partner della Scuderia Ferrari

La Scuderia Ferrari ha annunciato il rinnovo e l’ampliamento della partnership con Celsius Holdings, produttore del fitness drink Celsius, famoso in tutto il mondo, che diventa global Team Partner della squadra di Formula 1. Celsius continuerà dunque a dare energia alla Scuderia Ferrari in pista e a Maranello con il suo fitness drink fatto con ingredienti di prima qualità e con zero zuccheri ideato per aiutare le persone che vogliono vivere in forma, provare a spostare i propri limiti e migliorare la qualità della vita quotidiana. Anche i tifosi della Scuderia Ferrari potranno continuare a godere delle speciali attivazioni che Celsius organizzerà nell’arco della stagione sia dentro che fuori le piste, per una stagione da ricordare.

La Scuderia di Maranello conferma anche di aver rinnovato la partnership con ManpowerGroup, leader mondiale nelle innovative workforce solutions che aiuta le aziende a crescere in un mondo del lavoro in continuo cambiamento tramite la ricerca e selezione, lo sviluppo e la gestione dei talenti. ManpowerGroup continuerà dunque ad essere Official Partner di Scuderia Ferrari, con la quale condivide la continua ricerca del miglioramento della prestazione, un processo che passa anche attraverso l’individuazione delle persone più adatte ai differenti ruoli. Poter contare su un partner d’eccellenza come ManpowerGroup consente alla Scuderia Ferrari di poter disporre con rapidità ed efficienza dei migliori profili per ogni esigenza nell’arco di tutta la stagione.