Red Bull | Christian Horner sarà alla presentazione della RB20

Christian Horner sarà presente questa sera, quando la Red Bull mostrerà al mondo la RB20, la vettura che proverà a vincere di nuovo il campionato del mondo di Formula 1 nel 2024. Il team principal britannico, finito sotto inchiesta interna da parte proprio dell’azienda austriaca per presunti comportamenti inappropriati nei confronti di un/una dipendente, è stato sentito dai legali lo scorso 9 febbraio. Ci si aspettava una decisione prima della presentazione della nuova monoposto (o della sua livrea, ndr) in programma questa sera alle 20:30 ore italiane, ma evidentemente l’indagine è andata per le lunghe, e al momento, nonostante voci di dimissioni mai realmente proposte, Horner sarà regolarmente presente.

Il caso Horner: comportamenti inappropriati

Lo scorso 5 febbraio si è venuto a sapere come la Red Bull abbia avviato un’indagine interna sul suo team principal per possibili comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente. L’indiscrezione è stata lanciata da F1Insider e ripresa anche da De Telegraaf attraverso il giornalista Erik Van Haren, notoriamente molto vicino all’ambiente. Successivamente, secondo quarto riportato dalla stampa tedesca, in particolare dalla Bild, a seguito dell’indagine, il team di Milton Keynes avrebbe chiesto al britannico di dare le dimissioni. Tuttavia Horner, che si è dichiarato estraneo ai fatti, avrebbe in primo luogo rifiutato.

C’è lo zampino di Jos Verstappen e Helmut Marko?

Stando a Motorsport-Total, pare che la famiglia Verstappen sia “coinvolta” in questa situazione: la notizia infatti è trapelata da De Telegraaf, giornale molto vicino alle vicende di Max, e sembra che il rapporto tra Horner e Jos, papà del tre volte campione del mondo ed ex pilota, tra le altre, di Benetton, Arrows e Minardi non sia dei migliori, anzi, il giornale tedesco parla addirittura di “gravemente danneggiato”, e in tutto questo cresce la figura, sempre più ingombrante, di Helmut Marko, con il quale i rapporti si sarebbero incrinati irrimediabilmente negli ultimi mesi.