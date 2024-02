Red Bull | Presentazione RB20 in LIVE STREAMING [VIDEO]

Presentazione Red Bull RB20 – Questa sera alle 20:30 vi diamo appuntamento su questa pagina per assistere alla presentazione della Red Bull “RB20” con la quale gareggeranno il tre volte campione del mondo, Max Verstappen ed il pilota messicano, Sergio Perez. Il team austriaco è l’ultimo a svelare la nuova monoposto che vedremo in azione con gli altri team la prossima settimana, in occasione dei test pre-season che si disputeranno sul circuito del Bahrain dal 21 al 23 ottobre (live sul nostro sito dalle 8 alle 17:00).

Dopo il dominio incontrastato nella scorsa stagione, si fa presto a dire che il team di Milton Keynes e in particolare Max Verstappen, saranno nuovamente i favoriti per i mondiali piloti e costruttori. In merito alla vicenda che ha coinvolto Christian Horner nelle scorse settimane non ci sono stati sviluppi. Si è parlato di dimissioni ma questa sera alla presentazione del team ci sarà anche il britannico, forse a voler spegnere una volta per tutte i riflettori sulla questione.

Appuntamento alle 20:30 per seguire con noi la presentazione Red Bull RB20!