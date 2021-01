F1 | Imola torna in calendario, il giro della pole position di Bottas [VIDEO]

In attesa di assistere all’edizione 2021, la quale è stata recentemente confermata dalla Regione Emilia Romagna e da Liberty Media (la gara si posizionerà il 18 aprile e sarà la seconda stagionale dopo quella in Bahrain), vi riportiamo il pole lap di Valtteri Bottas dell’ultimo Gran Premio di Emilia Romagna, appuntamento che ha riportato il circuito di Imola all’interno del calendario mondiale dopo ben 16 anni di assenza.

La corsa, vinta da Lewis Hamilton, è stata inserita in calendario grazie all’impegno comune tra la Regione dell’Emilia Romagna e l’organizzazione Formula Imola, la quale ha fatto il massimo per “regalare” al territorio italiano il terzo round mondiale in un anno. Sul podio, insieme al sette volte Campione del Mondo, sono saliti Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo, il quale è riuscito a resistere agli attacchi di uno straripante Daniil Kvyat. Ritirato Max Verstappen per lo scoppio di un pneumatico posteriore (stazionava in seconda posizione).