F1 | GP Barcellona: Russell precede Piastri nelle Libere 3 [RISULTATI]

Il terzo turno di Prove Libere del Gran Premio di Barcellona si è concluso con il miglior tempo fatto registrare dalla Mercedes di George Russell. Con un crono di 1:15.679, il pilota britannico ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc.

Quarta posizione per l’altra McLaren di Lando Norris davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Sesta posizione per la Red bull di Max Verstappen davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli che dista di ben otto decimi dal compagno di squadra.

Isack Hadjar segue con l’altra Red Bull in ottava posizione con l’Audi di Nico Hulkenberg e la Racing Bulls di Arvid Lindblad a chiudere la Top 10.

Si ritorna in pista alle 16:00 con le Qualifiche del Gran Premio di Barcellona!

La classifica Mondiale Piloti dopo il GP di Monaco

Kimi Antonelli è al comando con 156 punti davanti a Lewis Hamilton che sale al secondo posto a quota 90 lunghezze. George Russell è terzo con un ritardo importante (68 punti), davanti a Charles Leclerc, quarto con 75 punti. Oscar Piastri segue in quinta posizione (60 punti) con un vantaggio di due punti su Lando Norris. Max Verstappen è settimo con 43 lunghezze davanti al compagno di squadra, Isack Hadjar con 29 punti. A chiudere la TOP 10 della classifica iridata, troviamo a pari punti Liam Lawson e Pierre Gasly (26).

La classifica Mondiale Costruttori dopo il GP di Monaco

Mercedes comanda con 244 punti davanti alla Ferrari che dista di 79 lunghezze. McLaren è terza con 118 punti davanti alla Red Bull (72) e all’Alpine che chiude la Top 5 con 41 punti. Sesta la Racing Bulls (39), seguita dalla Haas (21) e dalla Williams (11). A chiudere la Top 10 troviamo Audi con 2 punti davanti ad Aston Martin a quota 1. Cadillac è ultima senza punti.

Gran Premio di Barcellona: Orari TV e curiosità

Il weekend del Gran Premio di Barcellona prenderà il via venerdì 12 giugno con la prima sessione di prove libere alle 13:30, seguita dalle seconde libere alle 17:00. Sabato 13 giugno si torna in pista alle 12:30 con la terza sessione di libere, mentre le qualifiche scatteranno alle 16:00. Il via della gara è previsto domenica 14 giugno alle 15:00, quando si spegneranno i semafori sul circuito di Montmeló.

La diretta sarà disponibile in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207), con differita su TV8 a partire dalle 18:00. Il Gran Premio potrà essere seguito anche in tempo reale con diretta testuale, aggiornamenti e news sui principali portali dedicati alla Formula 1.

Il circuito di Barcelona-Catalunya, situato a Montmeló, è stato inaugurato nel 1991 in occasione delle Olimpiadi di Barcellona del 1992 e da allora ospita stabilmente il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Nel corso degli anni ha subito diverse modifiche per migliorare la sicurezza e favorire i sorpassi: nel 1995 la chicane Nissan è stata sostituita da un tratto più veloce, nel 2004 la curva La Caixa è stata modificata riducendone il raggio, mentre nel 2007 è stata introdotta una chicane tra le ultime due curve. Si tratta di un tracciato molto apprezzato dai piloti per la varietà di curve lente e veloci, ma spesso criticato dagli appassionati per le limitate opportunità di sorpasso.