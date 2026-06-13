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DIRETTA F1 | GP Barcellona: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO]

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito del Montmelò

di Jessica Cortellazzi13 Giugno, 2026
DIRETTA F1 | GP Barcellona: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Barcellona – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito del Montmelò dove, a partire dalle 16, i piloti scenderanno in pista per il le Qualifiche del Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento della stagione 2026 del Mondiale di Formula 1. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale, news in tempo reale e molto altro ancora!

(Foto in copertina del nostro inviato, Peppe Marino)

DIRETTA QUALIFICHE GP BARCELLONA DALLE 16:00

17:54 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani alle 15:00 con il Gran Premio di Barcellona. Buona serata!

F1 | GP Barcellona: Russell in Pole, Hamilton secondo. Leclerc a muro! [RISULTATI]

17:13 BANDIERA A SCACCHI! Pole Position di George Russell e Lewis Hamilton è secondo! Terzo Antonelli

17:12 Quarto tempo per Piastri e Verstappen si prende la quarta posizione

17:11 Antonelli primo in 1:14.988 ma Russell fa meglio con 1:14.679. Norris terzo

17:10 Si lancia Antonelli

17:08 Solo sesto Hamilton. TOP 10: Russell, Piastri, Verstappen, Antonelli, Hadjar e Hamilton

17:07 Antonelli in terza posizione, Russell primo con 1:15.145 con gomma usata

17:03 SEMAFORO VERDE!

17:00 Si ritorna in pista tra tre minuti

16:53 Prima della bandiera rossa, Piastri aveva registrato il miglior tempo in 1:15.176 davanti a Verstappen

16:52 BANDIERA ROSSA! Leclerc a muro! Pilota OK!

16:50 Tutti in pista!

16:48 SEMAFORO VERDE! Parte il Q3

16:41 Piloti esclusi dal Q3: Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Bearman e Sainz

16:40 BANDIERA A SCACCHI!

16:34 Terzo Antonelli davanti a Hamilton. TOP 10: Russell, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Lindblad, Norris, Lawson e Piastri

16:33 Leclerc primo ma Russell fa meglio con 53 millesimi e si mette davanti in 1:15.228

16:28 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

16:20 TOP 10: Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli, Hulkenberg, Piastri, Norris, Verstappen, Lindblad e Hadjar. Esclusi dal Q2: Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll e Alonso

16:18 BANDIERA A SCACCHI!

16:16 TOP 10 (tutti con soft): Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli, Piastri, Norris, Verstappen, Lindblad, Hadjar e Bortoleto

16:11 Notato Hamilton per aver viaggiato troppo lento in uscita dalla pit-lane

16:10 Hamilton primo in 1:15.625, 92 millesimi di vantaggio

16:09 Leclerc al comando con 1:15.964 davanti ad Antonelli e Verstappen. Ma poi Russell fa meglio in 1:15.717. Tutti con rossa

16:05 Secondo Ocon davanti a Bearman che montano gialla. Quarto Albon. Si preparano ad uscire Verstappen e Antonelli

16:04 Sainz al comando con 1:18.107 con soft

16:00 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1. 31° nell’aria e 51° sull’asfalto

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Gran Premio di Barcellona

Venerdi 12 giugno

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 13 giugno

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 14 giugno

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.657 Km | 66 giri

Foto F1

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