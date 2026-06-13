DIRETTA F1 | GP Barcellona: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO]
Aggiornamenti in tempo reale dal circuito del Montmelò
Diretta F1 Barcellona – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito del Montmelò dove, a partire dalle 16, i piloti scenderanno in pista per il le Qualifiche del Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento della stagione 2026 del Mondiale di Formula 1. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale, news in tempo reale e molto altro ancora!
(Foto in copertina del nostro inviato, Peppe Marino)
DIRETTA QUALIFICHE GP BARCELLONA DALLE 16:00
17:54 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani alle 15:00 con il Gran Premio di Barcellona. Buona serata!
F1 | GP Barcellona: Russell in Pole, Hamilton secondo. Leclerc a muro! [RISULTATI]
17:13 BANDIERA A SCACCHI! Pole Position di George Russell e Lewis Hamilton è secondo! Terzo Antonelli
17:12 Quarto tempo per Piastri e Verstappen si prende la quarta posizione
17:11 Antonelli primo in 1:14.988 ma Russell fa meglio con 1:14.679. Norris terzo
17:10 Si lancia Antonelli
17:08 Solo sesto Hamilton. TOP 10: Russell, Piastri, Verstappen, Antonelli, Hadjar e Hamilton
17:07 Antonelli in terza posizione, Russell primo con 1:15.145 con gomma usata
17:03 SEMAFORO VERDE!
17:00 Si ritorna in pista tra tre minuti
16:53 Prima della bandiera rossa, Piastri aveva registrato il miglior tempo in 1:15.176 davanti a Verstappen
16:52 BANDIERA ROSSA! Leclerc a muro! Pilota OK!
16:50 Tutti in pista!
16:48 SEMAFORO VERDE! Parte il Q3
16:41 Piloti esclusi dal Q3: Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Bearman e Sainz
16:40 BANDIERA A SCACCHI!
16:34 Terzo Antonelli davanti a Hamilton. TOP 10: Russell, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Lindblad, Norris, Lawson e Piastri
16:33 Leclerc primo ma Russell fa meglio con 53 millesimi e si mette davanti in 1:15.228
16:28 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2
16:20 TOP 10: Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli, Hulkenberg, Piastri, Norris, Verstappen, Lindblad e Hadjar. Esclusi dal Q2: Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll e Alonso
16:18 BANDIERA A SCACCHI!
16:16 TOP 10 (tutti con soft): Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli, Piastri, Norris, Verstappen, Lindblad, Hadjar e Bortoleto
16:11 Notato Hamilton per aver viaggiato troppo lento in uscita dalla pit-lane
16:10 Hamilton primo in 1:15.625, 92 millesimi di vantaggio
16:09 Leclerc al comando con 1:15.964 davanti ad Antonelli e Verstappen. Ma poi Russell fa meglio in 1:15.717. Tutti con rossa
16:05 Secondo Ocon davanti a Bearman che montano gialla. Quarto Albon. Si preparano ad uscire Verstappen e Antonelli
16:04 Sainz al comando con 1:18.107 con soft
16:00 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1. 31° nell’aria e 51° sull’asfalto
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui