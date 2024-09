F1 | Aston Martin, Stroll: “A Baku il mio primo podio, qui gare sempre emozionanti”

La Formula 1 torna in pista dopo una settimana di pausa dal bellissimo successo di Leclerc e della Ferrari a Monza. Si va a Baku, in una data inusuale per il Gran Premio dell’Azerbaijan, solitamente disputato in primavera. Qui, nel 2017, Lance Stroll ottenne il suo primo podio in carriera, a bordo di una Williams già in declino, in una volata mozzafiato con Valtteri Bottas, il quale con la Mercedes riuscì a passarlo a pochi metri dal traguardo, negando al canadese il secondo posto in una gara memorabile per la ruotata di Sebastian Vettel ai danni di Lewis Hamilton in regime di Safety Car, con il tedesco all’epoca in Ferrari che accusò il rivale di avergli fatto brake testing in fase di ripartenza.

“La varietà e l’imprevedibilità del circuito di Baku rendono le gare sempre emozionanti – ha detto Stroll. È importante essere precisi nel settore centrale, tra i muri, e poi posizionarsi al meglio per attaccare lungo il rettilineo principale fino alla curva uno, dove i sorpassi sono frequenti. Ho ricordi speciali qui: ho ottenuto il mio primo podio in una gara caotica con Safety Car e bandiere rosse. Anche se ho mancato di poco il secondo posto, arrivare sul podio è stata un’emozione incredibile, soprattutto da principiante. Ci è voluto un po’ per rendermi conto di quanto fosse accaduto. Con il livello di competizione attuale, dobbiamo continuare a spingere e ottimizzare tutto. Le lezioni che impareremo quest’anno saranno preziose anche per il 2025, visto che i regolamenti cambieranno poco”.