F1 | Sauber/Audi: Binotto indeciso tra Vettel, Schumacher e Bortoleto

La Sauber non ha ancora scelto il secondo pilota da affiancare a Nico Hulkenberg nella prossima stagione. Incassato il no di Carlos Sainz, la squadra svizzera è stata costretta a virare su altri profili. Innanzitutto è cambiata la guida del team, non c’è più Andreas Seidl, il quale ha evidentemente fallito l’obiettivo che portava allo spagnolo promesso alla Williams, ora è Mattia Binotto a dettare legge. L’ex team principal della Ferrari deve di fretta e furia capire chi sarà il pilota giusto per iniziare questo progetto già abbastanza ballerino, stando a quanto visto negli ultimi tempi. Al momento le candidature più convincenti sarebbero quelle di Sebastian Vettel, Mick Schumacher e Gabriel Bortoleto.

Il quattro volte campione del mondo ha già lavorato con Binotto, eppure non si sono lasciati benissimo nel 2020, con il tedesco che non le ha mandate a dire a colui che era il suo team principal all’epoca, per questo, al momento, ci viene difficile pensare che possano tornare a lavorare insieme, nonostante le parole al miele di Mattia nei suoi confronti non più di un mese fa. Mick sembrava essere il prescelto: anche lui ha avuto a che fare già con l’ingegnere reggiano, e un altro tedesco farebbe al caso di Audi, anche per attirare sponsor. Bisogna però passare un 2025 che si preannuncia in sofferenza, un po’ come sta avvenendo in questa stagione, con la Sauber ancora a secco di punti in campionato, l’unica a ottenere questo record tutt’altro che gratificante.

La terza opzione, e ve l’abbiamo comunicata nella giornata di ieri è quella di Gabriel Bortoleto, giovane pilota brasiliano vincitore all’esordio in Formula 3 e in lotta per il titolo iridato di quest’anno in Formula 2. Sicuramente un curriculum niente male e tante posizioni guadagnate, a quanto pare, molto velocemente nelle ultime ore nella lista dei papabili. Sembra invece fuori dai giochi Valtteri Bottas, il quale avrebbe anche accettato un rinnovo annuale, quindi senza la certezza di essere pilota Audi, ma a quanto pare il finlandese è sempre più vicino all’addio alla Formula 1 al termine di questa stagione.

