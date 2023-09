F1 | Aston Martin, solo quattordicesimo Stroll

Continua il momento nero di Lance Stroll e dell’Aston Martin. Il pilota canadese è solo quattordicesimo nella seconda sessione di prove libere, a quasi un secondo di differenza dalla quarta posizione del compagno di squadra Fernando Alonso. Un momento non facile per Lance – quasi a muro tra le strade del Marina Bay – che continua a faticare e a perdere nettamente nei confronti del compagno di box.

“Credo che il nuovo layout funzioni, è molto divertente da guidare. Non so se queste modifiche riusciranno davvero ad aumentare i sorpassi; non c’è una vera e propria zona di frenata in curva 16, ma vedremo cosa accadrà domenica – ha detto Lance – oggi, invece, non siamo riusciti a trovare il ritmo, dovremo continuare a lavorar stanotte per capire dove e come migliorarci. Apporteremo delle modifiche al set-up, siamo pronti a lottare in qualifica”.