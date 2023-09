F1 | AlphaTauri, ottimo debutto di Lawson a Marina Bay

Continua a farsi vedere Liam Lawson, oggi dodicesimo nella seconda sessione di libere. Il neozelandese si è di nuovo messo davanti al compagno di squadra Tsunoda, e per una parte delle libere si è addirittura ritrovato davanti alla Red Bull di Max Verstappen, inaspettatamente in crisi nel venerdì di Singapore.

“L’inizio di questa giornata è stato un po’ complicato, ma era prevedibile viste le caratteristiche uniche di questo tracciato. Mi sto divertendo e sto imparando tanto. È stato bello guidare di notte, sotto le luci: con il caldo che c’è qui, è decisamente meglio dal punto di vista del pilota. Dobbiamo sfruttare al meglio le PL3 di domani, ma finora è andata bene. Stiamo facendo un passo alla volta e sta andando bene, quindi domani avremo qualcosa in più – ha spiegato Liam – su questo tipo di circuito è difficile notare le differenze con i vari aggiornamenti. I vantaggi non saranno così marcati come sui circuiti più tradizionali, ma la vettura è decisamente migliorata. Ovviamente, con una novità del genere, avremo da lavorare per capire come massimizzarla e stasera lavoreremo sui dati in vista delle qualifiche di domani. Paragonando la mescola Soft alla Medium, mi pare che non ci sia una grande differenza in termini di aderenza, ma lo valuteremo meglio per qualifiche e gara”.

E’ andata meglio la prima sessione, invece, per Yuki Tsunoda: il giapponese – alla sua seconda esperienza a Marina Bay – è nono nelle FP1, ma scivola poi in sedicesima posizione nella seconda sessione a causa della scarsa aderenza della mescola soft. Meglio la simulazione gara.

“Nel complesso è andata bene, oggi. Verso la fine della sessione c’è stato un calo di aderenza sulla mescola Soft e, rispetto alle Medium, non ho sentito un grande passo avanti. Dobbiamo capire meglio il perché. Singapore è una pista completamente diversa da tutte le altre ed è difficile capire se i nuovi aggiornamenti stiano funzionando, soprattutto il supporto posteriore, ma ne sapremo di più in qualifica. Mi sento in forma e non vedo l’ora di tornare in pista domani”.