F1 | Haas, a Singapore emerge il solito problema del passo gara

F1 GP Singapore Haas – Tanti dati da analizzare in casa Haas al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante una buona simulazione della qualifica, conclusa con il 9° e l’11° tempo rispettivamente per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, la VF-23 ha riscontrato i soliti problemi di passo gara, faticando tremendamente in termini di gestione gomme. Una condizione già conosciuta che la squadra dovrà provare ad arginare con dei correttivi al set-up.

“Il tentativo con poco carburante è andato bene, mentre riscontriamo maggiori difficoltà sul passo gara”, ha affermato Magnussen. “Non riusciamo a trovare il giusto ritmo. L’obiettivo come sempre è quello di migliorare questo frangente, anche perchè siamo consapevoli che ci manca performance in configurazione gara. Qui è molto difficile sorpassare, quindi una buona qualifica può offrirci delle opportunità. Speriamo di ottenere un buon giro domani e di mantenere la nostra posizione domenica”.

Qui invece le parole di Hulkenberg: “Nelle libere di oggi abbiamo ottenuto tanti buoni dati sulla vettura e sull’adattamento della stessa al circuito. Abbiamo giocato e lavorato sul set-up, effettuando vari tentativi. Stasera avremo tante cose da guardare. In qualifica dovremmo essere competitivi, mentre in gara sarà una vera e propria sfida. Mi aspetto una domenica serrata dove la minima differenza può avere un grande impatto. Voglio qualificarmi il più in alto possibile, dato che qui è abbastanza complesso compiere dei sorpassi”.