F1 | Aston Martin, in Canada una “ventata” d’ossigeno dopo settimane difficili

F1 Aston Martin GP Canada – Ossigeno puro in casa Aston Martin dopo l’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le difficoltà delle ultime settimane, provocate da una comprensione ancora non perfetta delle novità introdotte sulla AMR24, Fernando Alonso e Lance Stroll sono riusciti a condurre una domenica di gara lineare, garantendo alla squadra un sesto e settimo piazzamento importante per la classifica Costruttori. Una ripartenza, nel vero senso della parola, che la compagine inglese intende sfruttare per i prossimi appuntamenti europei del campionato.

Aston Martin, le valutazioni di Mike Krack sul GP Canada

“La trasferta in Canada è stata impegnativa, ma siamo riusciti a fare delle buone scelte strategiche. Il team ha effettuato dei pit stop solidi e alla fine ci siamo garantiti punti preziosi per il Costruttori. Lance e Fernando hanno guidato in modo impeccabile, soprattutto in condizioni difficili. La ricompensa è stata una sesta e settima posizione importante. Sono contento che Lance sia riuscito ad ottenere un risultato di questo tipo davanti al suo pubblico. In generale il fine settimana è andato bene perchè gara dopo gara impariamo qualcosa sulla monoposto e sulle novità. Riusciamo a far progredire le prestazioni della AMR24. La nostra attenzione si sposterà adesso su Barcellona, ovvero il Gran Premio di casa di Fernando. Vogliamo sbloccare più ritmo dalla vettura per avvicinarci ai nostri concorrenti”.