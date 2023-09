F1 | Aston Martin in caduta libera, la McLaren ha recuperato 53 punti nelle ultime due gare

Il periodo dell’Aston Martin è tutt’altro che idilliaco. La squadra di Silverstone si è letteralmente persa per strada, e dopo le grandi prestazioni e i podi della prima parte di stagione, Alonso e compagnia non sono più riusciti a farsi vedere con costanza nelle prime posizioni. Gli aggiornamenti degli altri, McLaren su tutte, hanno evidentemente fatto la differenza, ma anche il fatto che la AMR23 non sia stata sviluppata a dovere, ha reso la monoposto meno competitiva. In Giappone, Fernando Alonso si è dovuto accontentare dell’ottava posizione a ben 74 secondi di distacco da Max Verstappen, un’eternità, mentre Stroll è stato costretto al ritiro per un guasto meccanico.

Occhio al ritorno di gran carriera della McLaren, la quale adesso crede di poter raggiungere il quarto posto costruttori occupato proprio dall’Aston Martin, avendole guadagnato ben 53 punti nelle ultime due gare di Singapore e Suzuka, e adesso le lunghezze che separano i due team nella classifica generale sono soltanto 49, un qualcosa di incredibile se guardiamo i risultati delle due monoposto britanniche a inizio stagione.

“Realisticamente, questo è stato il risultato migliore possibile con Fernando – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin dopo la gara di Suzuka. Non si poteva fare di più e ha portato a casa alcuni punti importanti per noi. Anche Lance ha corso bene, la partenza è stata buona e ha passato alcune vetture, poteva lottare per la top dieci, ma ha avuto un problema all’ala posteriore e siamo stati costretti a ritirare la macchina. Meritava di più, ma adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima tappa in Qatar”.