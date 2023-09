F1 | Andrea Stella si gode Norris, Piastri e la McLaren seconda forza a Suzuka

La McLaren è stata certamente la squadra che più si è migliorata in questo 2023. Partendo dal fondo a inizio stagione, gli aggiornamenti portati sulla MCL60 a partire dall’Austria hanno fatto sì che la vettura migliorasse notevolmente, consentendo a Norris e Piastri di lottare per la zona podio quasi in ogni gara. Per il britannico, quello di Suzuka è il quarto stagionale, il secondo consecutivo, mentre il giovane australiano è alla prima esperienza nella top tre in un Gran Premio di Formula 1. Andrea Stella, team principal della McLaren sta raccogliendo subito i frutti del suo lavoro da quando si è insediato a inizio 2023, dando risposte pesanti a chi magari lo ha giudicato prima del tempo.

“Questa settimana in Giappone abbiamo raggiunto un traguardo importante del nostro viaggio alla McLaren – ha dichiarato l’ingegnere di Orvieto. Per la prima volta in questa stagione siamo riusciti a salire sul podio con entrambe le vetture, ed è anche un inedito per Oscar in Formula 1, un qualcosa di fenomenale per essere un rookie e siamo felicissimi per lui e molto contenti come squadra di averlo reso possibile. Lo straordinario lavoro di tutti ha fatto la differenza, e guardiamo il resto della stagione con ottimismo. Sarà difficile ripetere questo risultato, ma daremo il massimo e speriamo di fare un ulteriore passo in avanti in termini di prestazioni”.