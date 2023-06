F1 | Aston Martin: bella gara in rimonta per Stroll nonostante la sfortuna con la Safety Car

Ha limitato i danni Lance Stroll, che in Canada è riuscito nonostante una domenica molto difficile a conquistare due punti, finendo in nona posizione e rimontando dalla sedicesima casella in griglia di partenza. Il pilota dell’Aston Martin ha faticato tanto specialmente nella prima parte di gara, non sfruttando l’arrivo della Safety Car ed entrando ai box un giro prima dell’uscita della vettura di sicurezza, perdendo di fatto la possibilità di fare una sosta più vantaggiosa come invece la maggior parte degli altri piloti. A quel punto testa bassa e rimonta fino al rush finale con Bottas, superato poco prima della linea del traguardo in una sorta di rivincita rispetto a quanto accaduto a Baku nel 2017, ma lì ci si giocava la seconda posizione sul podio.

“E’ stata una bella rimonta fino a conquistare due punti – ha detto Stroll. Siamo stati sfortunati con la Safety Car, perché siamo rientrati ai box un giro prima della sua uscita, quindi abbiamo perso la possibilità di fare una sosta gratis, cosa che invece hanno fatto gli altri. A quel punto la nostra attenzione si è spostata sul tentativo di raccogliere un paio di punti per la squadra, in modo da limitare il più possibile i danni. Ci sono ancora degli aspetti positivi: la AMR23 si è comportata molto bene, e nell’ultimo giro mi sono divertito superando Valtteri sulla linea del traguardo. Ascoltare gli applausi delle tribune per quel sorpasso è stato fantastico, voglio ringraziare tutti i fan che mi hanno supportato in questo weekend”.