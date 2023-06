Formula 1 | Alpine, Ocon ancora a punti: “Non abbiamo sfruttato tutte le opportunità”

Ottava posizione per Esteban Ocon nel Gran Premio del Canada. L’Alpine probabilmente si aspettava un risultato migliore a Montreal, considerando anche i problemi cronici di degrado gomme della Ferrari che però stavolta non si sono manifestati. Il francese quindi non è riuscito a superare Albon per tutta l’ultima parte di gara, troppo veloce sul dritto anche per la A523, solitamente molto competitiva nei rettilinei. Gasly non ha potuto fare meglio del dodicesimo posto finale, in un weekend condizionato certamente per quanto accaduto con Sainz in qualifica, ma vedendo anche altri esempi, come Stroll, il transalpino forse avrebbe potuto fare qualcosina in più in gara.

“Possiamo essere soddisfatti – ha detto Ocon. Altra gara a punti, ma sappiamo di non aver sfruttato al massimo le nostre possibilità. La vettura e il ritmo erano buoni, ma non è stato sufficiente per passare Alex e la Williams, la quale era più veloci sui rettilinei. Esamineremo il tutto su come migliorare queste situazioni e cogliere meglio le opportunità che vengono a crearsi la domenica. Il nostro passo in qualifica è stato buono, bisogna continuare così. Le lotte con Valtteri e Lando sono state divertenti, ma è stato un weekend impegnativo e nel quale abbiamo imparato tante cose”.

“Sfortunatamente non siamo riusciti a conquistare punti – ha affermato Gasly. Questo dimostra ancora una volta come la posizione di partenza sia fondamentale, e penso che il nostro weekend sia stato danneggiato da quanto accaduto in qualifica. Il ritmo in gara è stato buono, ma non abbiamo potuto mostrarlo, e siamo stati anche un po’ sfortunati con i tempi della prima Safety Car, ma abbiamo avuto comunque un ottimo ritmo. Alla fine ho dato il massimo, i sorpassi sono stati difficili e non sono riuscito ad arrivare alla top dieci. Sto già pensando all’Austria, laddove dovremo essere al top sin dall’inizio del weekend così da portare a casa punti sia nella Sprint che nella gara principale”.