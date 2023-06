F1 | AlphaTauri, Yuki Tsunoda: “Ho bisogno di un weekend pulito”

Gara sfortunata per Yuki Tsunoda, che in una confusione di strategie riesce a racimolare solo la quattordicesima posizione. Il giapponese opta per un pit-stop anticipato, ma dopo aver perso tempo dietro alla Haas di Kevin Magnussen, il muretto di Faenza stravolge i suoi piani, optando per la seconda sosta. Il pit richiede più tempo del previsto e le poche chance del giapponese vengono quindi vanificate in una manciata di secondi.

“Abbiamo usato una strategia aggressiva che ha funzionato fino all’intervento della Virtual Safety Car e il nostro passo era davvero buono. La tempistica non ha giocato a nostro favore e non siamo riusciti a guadagnare quanto avremmo voluto, faticando poi con il passo. In generale le prestazioni della nostra vettura sono state buone, anche se non all’altezza di Barcellona, il che significa che non siamo riusciti a recuperare abbastanza – ha ammesso il giapponese- non è la posizione in cui volevo arrivare, ma ho fatto dei bei sorpassi ed è stata l’occasione per imparare ancora qualcosa. Per massimizzare le nostre possibilità di fare punti ho bisogno di un weekend di gara pulito, con una posizione di qualifica migliore”.

Gara poco fortunata anche per Nyck de Vries, impegnato in una lotta proprio con Magnussen, tanto da rischiare il ritiro quando i due restano bloccati in una via di fuga. Alla fine taglia il traguardo per ultimo, in diciottesima posizione

“Fino alla lotta con Kevin (Magnussen) è stata una gara discreta. Abbiamo lottato duramente, ma credo che entrambi abbiamo mancato il punto di frenata e, a causa della scarsa aderenza, ho bloccato le ruote e sono andato dritto. Rispetto ai precedenti weekend di gara, non eravamo abbastanza veloci e competitivi, quindi dobbiamo capire il motivo e capire come migliorare. A ogni modo, in qualsiasi punto della pista c’erano vetture in zona DRS e non si riusciva a superare. I punti oggi erano difficili, ma se ci fossimo qualificati più avanti avremmo potuto comunque fare un risultato migliore”.

