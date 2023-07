F1 | Aston Martin, ancora difficoltà in qualifica per Alonso

Fernando Alonso è solo nono nelle qualifiche di Spa. Lo spagnolo ha di nuovo incontrato diverse difficoltà, accentuate dalle condizioni non facili della pista. La sua Aston Martin si è ritrovata spesso sotto la linea d’esclusione, ma alla fine Alonso è sempre riuscito a passare il taglio. Come ammette lo stesso Fernando, la AMR23 sembra pagare molto, rispetto agli avversari, sopratutto sul giro secco: per fortuna, in questo weekend belga, ci saranno due gare per recuperare punti in classifica.

“La qualifica è stata stressante. Ad ogni giro le condizioni cambiavano, dovevo adattarmi ogni volta a causa dei diversi livelli di aderenza. In questi casi devi fidarti della vettura: ad ogni giro le curve diventavano più veloci, per cui è stato un indovinello. Siamo riusciti a progredire in Q1 e Q2, questo era il nostro obiettivo – ha spiegato Fernando – la Q3 è stata combattuta, abbiamo terminato a pochi decimi dalla settima posizione, forse il massimo che avremmo potuto fare oggi. Credo che la AMR23 si sia comportata bene oggi; ci mancano quei decimi finali per giocarcela con in nostri avversari, sopratutto sul giro volo, ma speriamo di poter recuperare domenica”.