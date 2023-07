F1 | Red Bull, Verstappen sicuro di vincere nonostante la penalità

Max Verstappen è inarrivabile, ma se vorrà scattare dalla prima casella dovrà ripetere l’impresa nella Shootout Qualifying. L’olandese è stato alieno a Spa: in una qualifica che parte su gomme intermedie, Verstappen si salva nel passaggio dal Q2 al Q3 con il decimo tempo. Al momento decisivo, mentre Leclerc sembra essere saldamente davanti, Super Max fa la magia, rifilando ben otto decimi al pilota Ferrari. Sarà il monegasco, però, a mettersi sulla prima casella, conquistando statisticamente la pole. La Red Bull, infatti, ha deciso di sostituire la scatola del cambio della RB19 col numero 1, con Max che quindi retrocede – per la gara di domenica – di ben cinque posizione. C’è ancora la Sprint Race per rimettersi davanti, e seppur quello di Spa sia un circuito complicato, Verstappen non ci metterà molto a tornare davanti. E se questa è l’università della Formula 1, questo giro, seppur non gli abbia potuto regalare una pole, conferisce sicuramente a Verstappen una laurea ad honorem.

“E’ stato un giro molto buono. Il resto, invece, è stato molto frenetico. Non è stato facile adattarsi alla pista, c’era sola una traiettoria asciutta. La pista era scivolosa e in questi casi non si deve rischiare troppo. Sono quasi stato escluso nel Q2, siamo stati fortunati: sono andato fuori pista, poi c’è stato un giro lento e ho perso temperatura nelle gomme, ma alla fine ciò che conta è il Q3. Abbiamo rischiato, è li che siamo riusciti a mettere insieme il tutto, ma essere in pole è grandioso. Abbiamo una penalità a causa della sostituzione del cambio, l’anno scorso ne abbiamo subite molte di più, ma abbiamo una vettura migliore, per cui punto alla vittoria. Questa sembra comunque una gara di casa, è bello vedere tanti tifosi: sono tutti rimasti nonostante la pioggia, è grandioso e li ringrazio”.