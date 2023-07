F1 | Mercedes, Hamilton impressionato dal giro di Verstappen in qualifica

E’ soddisfatto Lewis Hamilton per la seconda fila conquistata nel Gran Premio del Belgio. Nelle qualifiche di oggi, anticipate per via del format della Sprint Race, il pilota della Mercedes ha chiuso in quarta posizione, ma ne guadagnerà una grazie alla penalità di Verstappen. Il sette volte campione del mondo è sembrato a suo agio nelle condizioni miste presenti oggi a Spa, con la Q1 iniziata sul bagnato, ma il sole ha asciugato rapidamente la pista tanto da spingere i piloti a montare le soft già alla fine della Q2.

“Sono contento del risultato di oggi – ha dichiarato Hamilton. E’ stata una sessione frenetica perché la pista si è asciugata costantemente. All’inizio era molto scivolosa e c’era poca visibilità, ma giro dopo giro la situazione è migliorata, ed ecco perché aspettavamo alla fine della pit-lane in ogni sessione, la squadra ha fatto un ottimo lavoro per portarci in pista e senza nessuno davanti. Alla fine però siamo molto lontani da Max, ha fatto un giro piuttosto impressionante: tuttavia siamo contenti della nostra posizione di partenza, anche perché lui sarà dietro domenica, ma l’obiettivo è quello di lottare per il podio e inseguire i ragazzi davanti”.

“Nella prima sessione di libere nessuno ha fatto un vero e proprio lavoro, quindi spero di avere un buon ritmo gara. Mettere a punto la macchina prima delle qualifiche è stato un po’ un terno al lotto, ma la macchina è sembrata dignitosa, anche se abbiamo perso tanto tempo nel settore centrale. Analizzeremo il tutto e vedremo dove migliorare: lavoreremo per apportare tutti i miglioramenti necessari e daremo il massimo per il resto del weekend”.