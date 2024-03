F1 | Alpine, Ocon: “Ogni gara è una nuova opportunità”

L’Alpine è alla ricerca del bandolo della matassa dopo le prime due gare molto complicate. Ocon, comunque, nonostante i tanti problemi avuti sulla A524, in Arabia Saudita è riuscito quantomeno a lottare con le altre vetture appena fuori dalla zona punti, arrivando tredicesimo pur pagando in termini di prestazione rispetto alla maggior parte dei suoi avversari. A Melbourne una nuova possibilità per capire se la monoposto sia riuscita o meno ad avere qualche miglioramento, quantomeno sotto l’aspetto della comprensibilità e dei feedback che i piloti potranno e dovranno dare agli ingegneri per proseguire nel percorso di sviluppo, certamente molto difficile.

“Ogni gara è per noi una nuova opportunità – ha dichiarato Ocon. Andiamo in Australia con un rinnovato ottimismo sulla lotta con le squadre vicine a noi. Conosciamo i limiti del nostro pacchetto e sappiamo che bisogna essere sempre al top ogni volta che scendiamo in pista. Non parlo solo di me al volante, ma anche della squadra strategica e ai pit-stop, o anche di chi ottimizza il set-up. Il gruppo quest’anno è molto serrato, lo abbiamo visto a Jeddah, e i punti sono estremamente preziosi, possono cambiare rapidamente l’aspetto generale del campionato e della classifica. Albert Park presenta una sfida unica nel calendario di Formula 1. I muri sono vicini, il margine d’errore è minimo e la superficie stradate può essere accidentale, essendo aperto al pubblico durante l’anno, quindi la velocità aumenta ad ogni sessione man mano che la pista si gomma”.

“Uno dei fattori particolari è superare il jet lag e limitare il tempo necessario al corpo per acclimatarsi alla differenza d’orario. Arrivando dall’Europa, di solito ci sono circa 10 o 11 ore di differenza ed è qualcosa su cui lavoro tantissimo con il mio allenatore. Inizio già nei pochi giorni che precedono il volo, spostando leggermente più tardi i ritmi del sonno e gli orari di sveglia. Hai bisogno di una strategia su quando riposarti su voli particolari per assicurarti di arrivare in sincronia con l’ora corretta della giornata, non è facile da gestire”.