F1 | Alpine: rodaggio per la vettura di Gasly a Monaco, Ocon ha fiducia nella A524

Prima giornata di prove libere un po’ complicata per l’Alpine. Esteban Ocon ha chiuso la seconda sessione in quattordicesima posizione, ma sembra riporre fiducia nella sua A524, riuscendo ad avvicinarsi ai muri il più possibile nel corso delle sessioni, cosa fondamentale a Monaco. Per quanto riguarda Gasly, solo un diciassettesimo posto e diversi problemi sulla monoposto nel corso della mattinata, dove ha lamentato di non avere potenza nella power unit. Pomeriggio un po’ meglio, ma sembra essere più in difficoltà rispetto al connazionale compagno di box.

“E’ stata una giornata interessante – ammette Ocon. Nelle PL1 il grip non era il massimo, dovevamo aumentare la velocità giro dopo giro e cercare di avvicinarsi il più possibile ai muri per migliorare. Direi che la seconda sessione sia stata migliore, perché siamo riusciti a progredire e fare dei passi in avanti. Abbiamo imparato tanto ma c’è ancora molto su cui lavorare. Siamo comunque in una buona posizione dopotutto: continueremo a lavorare duramente prima delle qualifiche”.

“La prima sessione è stata complicata per via di un problema alla vettura – ha ammesso Gasly. Siamo riusciti a sistemarlo già nel corso delle PL1, ma non siamo stati in grado di rodare il tutto. Le libere 2 sono servite ad acquisire feeling con la vettura su questo circuito e spingere il più possibile. A volte, forse, ho spinto troppo, ma ero abbastanza a mio agio in macchina, quindi è una cosa positiva. Il mio tentativo con le soft è stato un po’ confusionario: non sono riuscito a mettere insieme un giro pulito nei tre settori, quindi ci sono delle cose da imparare e altre da tirar fuori. Dobbiamo continuare a lavorare duramente per mettere a punto il tutto in vista delle qualifiche, qui importantissime”.