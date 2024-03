F1 | Sainz è a Melbourne: giovedì la visita medica

Carlos Sainz è atterrato in terra australiana e giovedì si sottoporrà alla visita medica per avere l’OK dai medici per partecipare al Gran Premio d’Australia, in programma questo fine settimana. A Melbourne è presente anche Oliver Bearman che a Jeddah ha sostituito Sainz, operato di appendicite. Il giovane britannico ha impressionato tutti per quanto mostrato in pista: al suo debutto in Formula 1 ha chiuso la gara con un brillante settimo posto.

Secondo quanto dichiarato da Miguel Sanz, corrispondente del quotidiano sportivo spagnolo Marca, Sainz è determinato a essere in forma per correre in Australia.

Lo spagnolo è atterrato ieri mattina a Melbourne, “in condizioni e spirito molto migliori” rispetto all’Arabia Saudita, “e con una camminata tranquilla e non forzata, muovendosi con facilità in aeroporto”.

Il suo prossimo test sarà giovedì, quando si sottoporrà ai test medici obbligatori della FIA, all’Albert Park.

“Il più importante sarà sicuramente il test nell’abitacolo: il pilota deve essere in grado di slacciare le cinture di sicurezza e rimuovere il volante in cinque secondi, quindi lasciare l’auto e riportare il volante nella sua posizione in altri cinque secondi”, ha aggiunto la fonte.