F1 | Incidente Alpine a Monaco, Palmer scagiona Ocon: “Non è stato scorretto, penalità esagerata”

In questi giorni nel mondo della Formula 1 sta tenendo banco il caso interno scoppiato in Alpine. La squadra francese ha ottenuto un punto con Gasly a Monaco, successivo a un incidente che ha visto protagonista sia lui che Ocon, suo compagno di squadra, il quale non ha rispettato l’ordine di scuderia previsto, ovvero rimanere nelle posizioni e senza attaccare. Al Portier, nel corso del primo giro, l’ex Mercedes ha approfittato del varco lasciato aperto dal connazionale, infilandosi e causando un incidente per il quale ha dovuto ritirare la sua A524. I vertici della squadra non l’hanno presa bene e stanno anche valutando un possibile allontanamento per Ocon, che si è anche beccato 5 posizioni di penalità in griglia per il prossimo Gran Premio del Canada. Ci sono però delle opinioni contrastanti in merito, e alcune di queste sono a favore del #31.

Incidente Alpine, Palmer a favore di Ocon

“Eliminando il contesto dell’essere compagni di squadra, in realtà la manovra di Ocon aveva senso nei confronti di Gasly, e non credo meritasse una penalità da parte dei commissari. Esteban era all’interno e solo dopo Pierre lo ha chiuso. Nella maggior parte delle circostante, fare un sorpasso del genere a Monaco vuol dire meritarsi un applauso. Tentativi come questi non dovrebbero essere scoraggiati con sanzioni inutili, ma solo se ci fossero delle circostanze gravi, qui invece parliamo di un qualcosa di legittimo, e credo che gli steward debbano essere più moderati nel prendere le decisioni. Gasly avrebbe anche potuto lasciare il varco ed entrambe le vetture sarebbero rimaste in pista senza contatto”.