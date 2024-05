Formula 1 | Alpine, c’è tanto lavoro da fare sulla A524 a Imola

L’Alpine sta ancora cercando la quadra nel weekend di Imola. La A524, dopo il punticino conquistato da Ocon a Miami, deve fare i conti con un tracciato vecchio stile, nel quale non è riuscita ad offrire delle buone prestazioni nella giornata di ieri. Quattordicesima e quindicesima posizione per i due piloti francesi, i quali sanno che bisognerà lavorare nel corso del fine settimana per cercare quantomeno di avere una chance in zona punti nella giornata di domani. Per il momento diversi problemi, come il bouncing (i saltellamenti, ndr), un po’ troppo evidenti su un circuito quello del Santerno.

“E’ stato bello avere a disposizione due sessioni di prove libere complete – ha detto Ocon. Abbiamo imparato molto nel corso della giornata, riuscendo a migliorare in modo consistente la vettura tra una prova e l’altra. Un’area sulla quale dobbiamo concentrarci è il bouncing, perché è esagerato considerando la superficie di questo circuito, il quale è molto accidentato ed è cambiato molto dall’ultima volta che siamo venuti qui. Dobbiamo valutare l’assetto e vedere quali misure possiamo adottare per limitare questo fenomeno e migliorare le prestazioni in vista delle qualifiche”.

“Venerdì complessivamente produttivo – ha dichiarato Gasly. La scorsa settimana abbiamo provato alcune cose al simulatore in preparazione a questo weekend e sembra che tutto abbia funzionato abbastanza bene. Siamo stati in grado di comprendere tante cose durante le sessioni, lavoreremo duramente per prepararci al meglio in vista delle qualifiche. In generale, la macchina inizia a funzionare un po’ meglio e sono riuscito ad entrare in una finestra di lavorazione costante, così da poter spingere sempre di più. Spero di continuare così e fare dei passi in avanti nel corso del weekend”.