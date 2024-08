Formula 1 | Gasly difende le soluzioni tecniche adottate da Alpine sulla A524

Formula 1 Alpine Gasly – Nonostante le enormi difficoltà affrontate in questa prima parte della stagione 2024, Pierre Gasly ha difeso il lavoro che la Alpine sta portando avanti sulla A524.

Intervistato dalla stampa internazionale, il francese ha spiegato i motivi che hanno portato la squadra a ribaltare il progetto tecnico dello scorso anno, precisando come l’apice di sviluppo raggiunto nel 2023 abbia costretto i tecnici a introdurre nuovi concetti per la monoposto di questo campionato, soprattutto sul piano aerodinamico.

Un passaggio che si è rivelato più complicato del previsto e che non ha permesso al team di ottenere il massimo delle performance fino all’appuntamento mondiale in Spagna. Successivamente, però, la compagine francese è riuscita a imboccare la strada giusta, traendo indicazioni positive dalle novità portate in pista, tappa dopo tappa. Gasly si aspetta che questa condizione di crescita venga confermata anche nel rush finale di questa stagione, che inizierà alla fine di questo mese a Zandvoort.

Gasly e le soluzioni di Alpine per la A524

“Credo che tutto dipenda dalle prestazioni. Purtroppo, l’anno scorso il team ha ritenuto di aver raggiunto il limite nello sviluppo del concetto della monoposto. Non avendo raggiunto gli obiettivi prefissati si sono chiesti se volessimo rimanere indietro per un altro anno, sapendo che probabilmente saremmo rimasti allo stesso livello dell’anno precedente. Hanno quindi deciso di provare qualcosa di diverso. Penso che sia stata la scelta giusta.

Non siamo in Formula 1 per accontentarci del sesto posto nella classifica costruttori. Anche se la direzione presa con il concetto di quest’anno non ha dato i risultati sperati, credo ancora che il modo in cui la squadra lavora sia migliorato rispetto a quando sono arrivato. Si tratta ora di trovare le prestazioni, cosa ovviamente non semplice, ma so che abbiamo già una buona direzione per la prossima stagione, che ci metterà in una posizione migliore. Risolvendo questo aspetto, con i processi, le persone e ciò che hanno costruito e continuato a migliorare, sono convinto che ne uscirà qualcosa di positivo”.