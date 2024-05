Formula 1 | Soddisfazione Alpine per il primo punto del 2024

C’è inevitabilmente soddisfazione in casa Alpine per quanto accaduto a Miami. Un punto soltanto può sembrare poco per un costruttore, ma visto come si è partiti quest’anno, ovvero con le pezze e con una monoposto praticamente da buttare, il progresso fatto nelle ultime settimane non può essere sottovalutato. Ocon ha condotto un’ottima gara, arrivando decimo e battendo la Haas, in gran forma in questa prima parte del 2024. Non è andata bene a Gasly, essendo su un’altra strategia e poco “allettante” in caso di neutralizzazione, cosa che puntualmente è arrivata. Adesso si dovrà proseguire su questa strada, sperando sia quella giusta.

“È il primo punto della stagione, per cui la giornata è stata soddisfacente da un punto di vista sportivo – ha detto Bruno Famin, team principal dell’Alpine dopo la gara di Miami. Avevamo un piano chiaro con un’auto che si sarebbe fermata presto per fare l’undercut sugli avversari diretti e l’altra che puntava su un primo stint più lungo, sperando in una Virtual, una Safety Car o una bandiera rossa. È proprio quello che è successo ed Esteban ha guadagnato il punto della decima posizione. È stata una gara impeccabile da parte di tutti i membri della scuderia, ovvero strategia, gestione della gara, pit stop ai box e abbiamo fatto tutto il necessario affinché il team ne traesse beneficio. Il weekend è stato positivo a Miami e dobbiamo continuare a spingere per fare di più, se vogliamo entrare in lizza per ottenere posizioni migliori. Il lavoro prosegue mentre si avvicina il ritorno in Europa”.