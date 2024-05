F1 | Alpine, il monito di Ocon: “Non dobbiamo saltare di gioia per un decimo posto”

L’Alpine ha conquistato finalmente il primo punto della stagione grazie al decimo posto di Ocon a Miami. Il 2024 della squadra francese è stato fin qui molto problematico, con una vettura, la A524 non in grado di lottare per la top dieci e piena di problemi, come il sovrappeso (ora appianato, ndr) l’aerodinamica e la velocità anche in rettilineo. Insomma, quattro ruote montate su un telaio mono scocca che fa acqua da tutte le parti. Adesso è iniziato un nuovo corso sotto la guida di David Sanchez, ex Ferrari e McLaren: ancora non se ne vedono ovviamente i frutti, ma il decimo posto in Florida dà certamente fiducia. Occhio però a non esultare troppo, perché non è stato fatto ancora nulla.

“Non dobbiamo certamente saltare di gioia e festeggiare troppo – ha detto Ocon. E’ soltanto una decima posizione, ma considerando dove eravamo un paio di gare fa, ad esempio in Bahrain eravamo ultimi e penultimi, penso che possiamo raccogliere solo aspetti positivi da questa gara e i piccoli passi che stiamo facendo in questo momento. E’ una bella sensazione perché la squadra è rimasta motivata e ha continuato a capire cosa sta succedendo in questo periodo. Il weekend non è stato esattamente tranquillo, ma è già la seconda gara consecutiva nella quale sentiamo odore di punti, quindi è bello avere finalmente una ricompensa”.