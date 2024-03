Formula 1 | Alpine, Gasly in cerca di fortuna a Melbourne

Inizio stagione molto complicato per Pierre Gasly. Il pilota francese non ha a disposizione una vettura in grado di lottare per la zona punti, anzi, difficilmente riuscirà a schiodarsi dalle ultime file quantomeno in questi primi appuntamenti mondiali. A Jeddah, come se non bastasse, l’Alpine del transalpino ha fatto le bizze sin dal giro di ricognizione, quando gli si è rotto il cambio. Adesso è il momento di andare a Melbourne per il Gran Premio d’Australia, pista che non ha creato grandi ricordi lo scorso anno, visto il patatrac dopo l’ultima ripartenza da fermo, voluta da un carrozzone in cerca spasmodica di uno show fittizio.

“Mi sento pronto per la prossima sfida di Melbourne – ha detto Gasly. Non è stato l’inizio stagione che volevamo, ma sapevamo fosse così impegnativo. Sono stato a Enstone per un paio di giorni la scorsa settimana, abbiamo discusso su come possiamo migliorare. Ho anche preso un po’ di tempo a tutto il team per dire qualche parola sulle mie sensazioni in vettura: c’è fame e motivazione in tutti i membri della squadra per migliorare questa situazione, e a Melbourne continueremo la comprensione della nostra monoposto”.

“L’Albert Park è sempre un posto fantastico per la Formula 1, la pista comporta diverse sfide e a inizio weekend può presentare un grip piuttosto basso, quindi girare sarà fondamentale. E’ uno degli appuntamenti più impegnativi per via del jet lag, non è facile superarlo e ognuno ha diverse strategie per riuscirci: io ad esempio sono partito qualche giorno prima del solito per visitare Sydney, speriamo che questo mi aiuti ad arrivare pronto al fine settimana di gara”.