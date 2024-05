F1 | L’Alpine vuole ripartire da Flavio Briatore

Altri cambi in vista in casa Alpine. Dopo la rivoluzione tecnica delle scorse settimane, a seguito di una vettura, la A524 da mani nei capelli, il presidente del gruppo Renault, Luca De Meo si vuole affidare a una persona di esperienza per risollevare le sorti del team, e per questo motivo ha pensato a Flavio Briatore. La notizia, data in anteprima da Giorgio Terruzzi su Il Corriere della Sera sta trovando sempre più conferme, e l’ex team principal di Benetton e Renault tornerebbe dunque a Enstone con un altro ruolo, quello di supervisore/consulente, con il compito di formare una squadra vincente in vista del 2026, quando in Formula 1 arriverà il nuovo regolamento tecnico. Qualora non dovesse riuscire nell’intento, allora le strade di Briatore e Alpine potrebbero anche separarsi. Non sarà un lavoro semplice quello del piemontese, sul quale la squadra anglo/francese sta riponendo forse le ultime speranze per tornare competitiva nella massima categoria del motorsport.

Disastro Alpine, Ocon potrebbe saltare nel 2024

Tra l’altro ci sono anche altre grane da risolvere per il team principal Bruno Famin, il quale non è contento del comportamento tenuto da Ocon a Monte Carlo, e per questo motivo il francese potrebbe essere appiedato a breve per far posto a Mick Schumacher, magari già a partire dal prossimo Gran Premio del Canada. Una situazione in continua evoluzione e sulla quale vi terremo ovviamente aggiornati.