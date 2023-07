F1 | Alpine, che disastro a Silverstone: ritiro per Ocon e Gasly

Un vero e proprio disastro quello dell’Alpine nel Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, le due A523 non hanno completato la gara per due diversi problemi. Sulla vettura di Ocon è stato riscontrato dopo pochi giri un problema di natura idraulica, mentre per quanto riguarda Gasly, il pilota francese è uscito malconcio da un duello durato per diverse tornate con Lance Stroll, il quale ha ben deciso alla curva Club di finire letteralmente addosso alla monoposto del #10, danneggiandogli la sospensione posteriore destra e ponendo di fatto fine alla sua gara. Resettare tutto e pensare a Budapest, questo è l’obiettivo prossimo dell’Alpine.

“Non è stato il nostro fine settimana migliore – ha detto Ocon. L’inizio gara è stato buono, ma il tutto è finito molto presto per una perdita idraulica sulla nostra vettura, e come squadra non siamo riusciti a prendere nemmeno un punto, il che è estremamente deludente. Dobbiamo riorganizzarci e reagire, soprattutto visto il salto di qualità fatto da alcuni rivali negli ultimi due appuntamenti. Probabilmente non abbiamo massimizzato il potenziale della nostra vettura, quindi ci sono delle cose da rivedere per tornare più forti. Budapest è una delle mie piste preferite, lì ho dei bei ricordi, quindi spero di ottenere un buon risultato”.

“Siamo sempre nella parte sbagliata in alcune situazioni – ha dichiarato Gasly. Non c’è fortuna, la mia gara era buonissima ed ero molto vicino a Fernando, avrei lottato con lui fino alla fine, ma il tempismo della Safety Car mi ha rovinato tutto, essendo entrata subito dopo il mio pit-stop e mi ha fatto perdere tante posizioni. Dopodiché, mentre sgomitavo per risalire nei primi dieci la gara si è conclusa quando Stroll mi ha colpito, danneggiando la sospensione. Dobbiamo lavorare tanto come squadra per lottare ancora con i nostri rivali. Ci ricompatteremo e andremo a Budapest con una ritrovata fiducia per conquistare un risultato migliore”.